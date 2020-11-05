أكاديميون: قيادتنا قدوة لدول العالم في نهج التعامل الحكومي مع «كورونا»

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أكد أكاديميون أن اللقاء بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يجسد توحّد الراية والرؤية معاً، لافتين إلى أن قيادتنا الحكيمة أضحت قدوة لقيادات الدول الأخرى في نهجها بالتعامل الحكومي مع أزمة «كورونا».



وأشاد منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بحرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بقضايا الوطن والمواطنين، مؤكداً أن هذا الاهتمام نابع من عقيدة إماراتية خالصة أرسى قواعدها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



من جانبه، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ان الإمارات تمكنت ومن خلال قرارات قيادتها من التصدي لجائحة «كورونا»، وأن تصبح من أفضل الدول على مستوى العالم في التقليل من الآثار السلبية لهذا الوباء.



وفي السياق، أكد الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين قدرة الإمارات على إدارة الأزمات، وتجاوزها عبر واستراتيجيات تبشر بمستقبل جديد.

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