محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نواجه تحديات «كورونا» بعزم والقادم أجمل

المصدر: دبي - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي أمس أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال تجاذبهما أطراف الحديث أهمية تعزيز ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية وجميع الأنشطة والفعاليات في الدولة من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر «تويتر»: «التقيت اليوم (أمس) أخي الشيخ محمد بن زايد في دبي. ناقشنا مجموعة من قضايا الوطن.. داخلياً نحن من أفضل الدول في الأداء الحكومي والسيطرة على أزمة كورونا.. ووضعنا الاقتصادي بخير.. وخارجياً: الثقل الاستراتيجي الدولي للإمارات أضعاف ثقلها قبل عامين.. ونستعد لمرحلة جديدة.. والقادم أجمل وأفضل».

بدوره، دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «التقيت أخي محمد بن راشد في دبي وتبادلنا الأحاديث الودية بشأن طموحات وطننا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في ظل قيادة أخي الشيخ خليفة.. واستعرضنا جهود مؤسساتنا في مكافحة جائحة كورونا وخططنا لمعالجة تداعياتها بما يحقق استدامة النمو في بلدنا».

موضوعات

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات الوطنية ذات الصلة بإسعاد مجتمع الإمارات وتوفير جميع مقومات الحياة الكريمة الآمنة لأبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرض دولتنا الطيبة.

وقد أشاد سموهما بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية وغيرها من جهات خط الدفاع الأول في دولتنا العزيزة في سبيل الحد من انتشار فيروس (كوفيد 19) وحماية أفراد المجتمع من هذا الوباء الذي تتطلب الوقاية منه اتباع الإجراءات والتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية من قبل المواطنين والمقيمين كافة من أجل ضمان سلامة الجميع.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز