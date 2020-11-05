بحث التعاون بين «طرق دبي» ومؤسسات النقل في أمريكا

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال عن بعد، مع جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور فيليب فرين القنصل العام الأمريكي في دبي، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسات النقل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد الطاير خلال اللقاء بجهود السفارة والقنصلية الأمريكية في تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي ونظيراتها من الهيئات والمؤسسات الأمريكية العاملة في قطاعات القطارات والطرق والمواصلات، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمؤسسات الأمريكية ذات العلاقة لترسيخ العلاقات الاستثمارية بين الجانبين في مجالات النقل الجماعي والطرق، والتنقل ذاتي القيادة، ومستقبل التنقل، والتمويل المبتكر للمشاريع، والبيانات الضخمة.

شكر

أعرب جون راكولتا، السفير الأمريكي لدى الدولة، عن شكره وتقديره لمعالي مطر الطاير، ولهيئة الطرق والمواصلات، على تعاونهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات، والمؤسسات والشركات والمصانع الأمريكية.

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