72 % نسبة إنجاز خزان المياه في الليسيلي

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مشروع خزّان المياه الذي تنفذه الهيئة في منطقة الليسيلي بسعة 60 مليون جالون. ورافق معالي الطاير كلٌ من المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية؛ والمهندس برنلي نصور، نائب الرئيس - المشاريع وهندسة المياه والصيانة والتوصيلات الجديدة. ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع الذي تبلغ استثماراته 175.4 مليون درهم، إلى 72%، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية النصف الأول من العام المقبل.

وقال معالي الطاير: «تسير الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي الرائدة كمثال يحتذى في فعالية وكفاءة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لمختلف نواحي التنمية في الإمارة. ونعمل حالياً على إنشاء خزان للمياه من الخرسانة المسلحة في منطقة الليسيلي بسعة 60 مليون جالون إلى جانب خزان المياه الموجود حالياً والذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون جالون من المياه المحلاة».

مواكبة

وأوضح معاليه «أنه يجري إنشاء خزان آخر في منطقة النخلي بسعة 120 مليون جالون لرفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه».

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة السعة التخزينية من المياه في إمارة دبي لتصل إلى 1002 مليون جالون بحلول العام 2021 مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 815 مليون جالون.

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