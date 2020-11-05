محمد بن زايد يعزي هاتفيا المستشار سباستيان كورتز في ضحايا الهجمات الإرهابية

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً بمعالي سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا الصديقة..أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها فيينا واستهدفت الأبرياء.

وأكد سموه خلال الاتصال تضامن دولة الإمارات مع النمسا الصديقة في حربها ضد التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله.. معربا عن إدانة الدولة لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته إلى ذوي الضحايا والشعب النمساوي الصديق .. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

من جانبه أعرب معالي مستشار النمسا عن شكره وتقديره لما أبداه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من تضامن ومشاعر طيبة تجاه النمسا وشعبها .. متمنيا لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

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