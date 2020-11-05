مواصلات الإمارات تجدد 6 شهادات «آيزو»

المصدر: (دبي - البيان)

جددت مواصلات الإمارات 6 من شهادات الآيزو ضمن نظام الإدارة المتكامل لديها، وذلك عقب اكتمال إجراءات عمليات التدقيق الخارجي من قبل شركة لويدز ريجستر – الجهة المانحة لشهادات الآيزو- على عدد من إدارات الشركة.

وأفاد خالد شكر مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية بمواصلات الإمارات، أن تجديد الشركة لست شهادات آيزو يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي تبذلها في مواصلة الارتقاء بمستوى وجودة وكفاءة الخدمات والعمليات والأنظمة الإدارية والتشغيلية المعمول بها.

وأكّد شكر أن تجديد شهادات الآيزو يعكس بوضوح مدى التزام مواصلات الإمارات بتطبيق المعايير العالمية في إدارة الجودة، وقدرتها على توفير خدمات ذات مستوى عالٍ تلبي متطلبات وتوقعات متعامليها وتحقق سعادتهم، مؤكداً أن نظام الإدارة المتكامل يعد أحد المعايير الأساسية للمواصفات القياسية الدولية، ومن الواجب التأكد من كفاءته بشكل مستمر.

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