وفد إسرائيلي في ضيافة مركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان

استقبلت إدارة مركز راشد لأصحاب الهمم، وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، وعضو حزب الليكود، أيوب قرا، والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، ومريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، وعدد من مديري الأقسام في المركز.

وخلال الزيارة، جال الوزير الإسرائيلي والوفد المرافق معه، بين أروقة المركز، واطلعوا على كل الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز لطلبته، وتعرفوا على طرق التعلم «الافتراضية» والواقعية المعتمدة لدى المركز، كما التقى الوزير السابق والوفد المرافق له مجموعة من الطلبة، وشاركوهم جانباً من الفعاليات، التي تعبر عن السلام والتسامح بين الإمارات وإسرائيل.

وخلال الجولة، قدمت مريم عثمان للوزير السابق والوفد المرافق، شرحاً وافياً حول برامج المركز، والإجراءات الاحترازية، التي يتبعها للمحافظة على صحة طلبته وموظفيه، حيث عبّر الوزير الإسرائيلي السابق عن سعادته بالزيارة، وأشاد بالخدمات المتطورة التي يقدمها المركز. وفي هذا السياق، عبر الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عن سعادته بزيارة الوفد الإسرائيلي لمركز راشد.

وقال: «هذه هي المرة الأولى، التي يحل فيها وفد إسرائيلي ضيفاً على مركز راشد، حيث حملت الزيارة الكثير من الود والتفاهم، كونها تأتي في إطار علاقات السلام القائمة بين الإمارات وإسرائيل، وتسهم في تعميقه بيننا».

أما مريم عثمان فقالت: «لطالما شكل مركز راشد واحة للسلام والمحبة، وهي قيم نسعى دائماً إلى زرعها وترسيخها في نفوس أبنائنا، وبلا شك فإن زيارة الوزير الإسرائيلي السابق، أيوب قرا، تصب في هذا الإطار، وتعزز من قيم السلام، التي تسعى الإمارات دائماً إلى ترسيخها».

من جانبه، عبر وزير الاتصالات السابق، أيوب قرا عن سعادته بزيارة مركز راشد لأصحاب الهمم، وقال: «ما يقوم به مركز راشد لأصحاب الهمم من عمل، فيه تعبير عن أهمية الوقوف إلى الضعفاء والمحتاجين، وهذا يدلل على أن المجتمع يعيش في أفضل حالاته، وفيه دلاله على وجود ثقة عالية في الإنسان واهتمامه بالمساواة وحقوق الإنسان».

إسرائيلي بدرع المركز، كما شهدا سوياً بعض الفعاليات، التي قام بها طلبة المركز احتفاء بيوم العلم.

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