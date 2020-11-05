حاكم الشارقة يضع حجر الأساس لمشروعات في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس الأربعاء، حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والرياضية والسكنية بمدينة كلباء. وشملت المشروعات مدرسة فيكتوريا الدولية- كلباء، ونادي كلباء للمعاقين، ومجمع الساف السكني.

وتعتبر مدرسة فيكتوريا الدولية إحدى المدارس المتميزة في مستواها الأكاديمي والعلمي المتقدم بالإضافة إلى اهتمامها في الأنشطة، التي تنمي مهارات طلبتها لضمان مخرجات تعليمية أفضل. وستضم المدرسة مجموعة من المرافق الحديثة المتنوعة من فصول متخصصة وقاعات فنية وتكنولوجية ومصادر معرفية ومرافق رياضية وترفيهية، بالإضافة إلى استخدام التقنيات التعليمية الحديثة وفقاً للأسلوب المتبع في المدرسة الدولية.ويشكل نادي كلباء للمعاقين إضافة مهمة لمدينة كلباء، حيث سيقدم الدعم والرعاية لذوي الإعاقة لممارسة الرياضات المتنوعة وتطوير مهاراتهم فيها. وسيحتوي النادي على مرافق متنوعة مثل الصالات الرياضية والملاعب ومضامير الجري ومرافق الصحة البدنية وغرف الخدمات والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء ومواقف السيارات والمرافق الخدمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز