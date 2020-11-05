عرس جماعي افتراضي في الفجيرة 27 الجاري

المصدر: (أبوظبي - وام)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يقام العرس الجماعي الـ21 في إمارة الفجيرة يوم الـ27 من شهر نوفمبر الجاري، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ49.

وينظم حفل العرس الجماعي لهذا العام افتراضياً (عن بعد) في ظل إجراءات وقائية وتدابير احترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد - 19» وذلك في إطار حرص حكومة الفجيرة على سلامة أفراد المجتمع.

وقال عبيد راشد اليماحي، رئيس لجنة العرس الجماعي إن الأعراس الجماعية في إمارة الفجيرة تحظى بدعم كبير من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ورعاية دائمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، لما تجسده من ظاهرة وطنية ترسخ روح التعاون والتعاضد وقيم التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، لتكوين أسر جديدة متماسكة ومستقرة. وأكد اليماحي أهمية الأعراس الجماعية وأثرها الإيجابي في بناء الأسر الإماراتية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب واستقرارهم، داعياً الشباب الإماراتي في الفجيرة إلى عدم التردد في الانضمام إلى الأعراس الجماعية.

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