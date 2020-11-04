الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام القادمة

المصدر: البيان الإلكتروني

يسود طقس رطب يوم غد الخميس مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية – غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأحد:

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الجنوبية والغربية مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: رطب صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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