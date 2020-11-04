«تريندز» يوقع مذكرة تفاهم مع مركز «السديم» لتعزيز التعاون العلمي

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع مركز السديم للقبة السماوية وعلم الفلك، مذكرة تفاهم هدفها تعزيز التعاون العلمي والبحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها اقتصاد الفضاء، والتجارب الدولية المرتبطة باستكشاف الفضاء، ودور قطاع الفضاء في دعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة؛ إلى جانب التعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أحمد الأستاد، رئيس قطاع البحث العلمي والمستشار العلمي لمركز «تريندز»، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز «السديم»، يندرج في إطار حرص المركز على تعزيز شراكاته مع مختلف المراكز البحثية والعلمية، وتعزيز التعاون معها في المجالات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة.

وأوضح أن التعاون مع مركز «السديم» ينسجم تماماً مع الفلسفة العلمية لمركز «تريندز»، والتي تركز على مجالات تخدم اقتصاد المعرفة.

وتابع: «لقد بات اقتصاد المعرفة يشكل أولوية لدى دول عديدة نتيجة تزايد استخدامات الفضاء الخارجي وتطبيقاته التي باتت وثيقة الصلة بتحسين جودة حياة بني البشر على كوكب الأرض؛ مؤكداً أن الاستثمار في اقتصادات الفضاء بات يشكل توجهاً للقوى الكبرى في ظل ما تشير إليه الدراسات التي تثبت أن العديد من الكواكب القريبة من الأرض تزخر بثروات هائلة من المعادن التي تدخل في صناعات التكنولوجيا المتقدمة».

هذا وقد وقّع مركز «تريندز» خلال العام 2020 مذكرات تفاهم مع العديد من المراكز الدولية، من بينها مذكرة تفاهم مع معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام في سويسرا لتعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية والاجتماعية الخاصة بالعلاقات الدولية والسلام والنزاعات. ومذكرة تفاهم مع معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط «ميمري» في واشنطن لتعزيز التعاون في مجال العمل البحثي والإعلامي.

كما وقع «تريندز» مذكرة تفاهم مع مركز سيج الدولي في أستراليا، بهدف دعم التعاون في مجالات البحوث، وتنظيم ورش العمل والندوات، وتطوير السياسات الأمنية والمعلوماتية والتنبؤ الاستراتيجي. كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية «ميتفيم»، بهدف التعاون لإجراء استطلاعات للرأي العام، وتنظيم المنتديات العامة حول القضايا التي ترتبط بالأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

ويذكر أيضاً أن مركز «تريندز» قد وقع مذكرة تفاهم مع مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا لدعم التعاون في القضايا التي تهتم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ كعملية السلام، وإيران، وتركيا، والاقتصاد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط، والقضايا الثقافية والاجتماعية، وحركات الإسلام السياسي، والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وفضلاً عن هذا، وقع المركز أيضاً مذكرة تفاهم مع معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بهدف تعزيز التعاون والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى الطرفين.

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