عبيد الشامسي نائبا لرئيس اللجنة الوطنية لإدارة مرحلة التعافي من أزمة كورونا

المصدر: وام

ترأس معالي د. سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة كوفيد- 19، الذي عقد اليوم بحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة.

وتم خلال الاجتماع تسمية سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نائباً لرئيس اللجنة، وتكليف الهيئة بأمانة اللجنة، واختيار د. سيف الظاهري من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، كمتحدث رسمي عن اللجنة ومقرراً لها.

واستعرضت اللجنة الإطار الزمني لاجتماعات مجموعات العمل بالإضافة إلى الهيكل المقترح للجنة والنموذج التشغيلي، وتم تقديم عرض عن مجموعات العمل المسؤولة عن وضع خطط التعافي لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

واطلعت اللجنة على مراحل الخطة الاستراتيجية للتعافي والتي تشمل ثلاث مراحل رئيسية هي التخطيط والتحضير والتنفيذ، وتم تحديد هدفين استراتيجيين، الأول هو وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع، والهدف الثاني هو تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة واستمرارية الأعمال والخدمات مع إبقاء صحة المجتمع كأولوية أولى دائماً.

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