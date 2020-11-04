مواصلات الإمارات تجدد 6 شهادات «آيزو» في نظام الإدارة المتكامل

المصدر: دبي - البيان

جددت مواصلات الإمارات 6 من شهادات الآيزو ضمن نظام الإدارة المتكامل لديها، وذلك عقب اكتمال إجراءات عمليات التدقيق الخارجي من قبل شركة لويدز ريجستر – الجهة المانحة لشهادات الآيزو- على عدد من إدارات الشركة.

وأفاد خالد شكر مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية بمواصلات الإمارات، أن تجديد الشركة لست شهادات آيزو يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي تبذلها في مواصلة الارتقاء بمستوى وجودة وكفاءة الخدمات والعمليات والأنظمة الإدارية والتشغيلية المعمول بها.

وأكّد شكر أن تجديد شهادات الآيزو يعكس بوضوح مدى التزام مواصلات الإمارات بتطبيق المعايير العالمية في إدارة الجودة، وقدرتها على توفير خدمات ذات مستوى عالٍ تلبي متطلبات وتوقعات متعامليها وتحقق سعادتهم.

مؤكداً أن نظام الإدارة المتكامل يعد أحد المعايير الأساسية للمواصفات القياسية الدولية، ومن الواجب التأكد من كفاءته وفاعليته بشكل مستمر ومدروس بما يتماشى مع توجهات الشركة في تعزيز جودة وكفاءة خدماتها.

مشيراً أن الشهادات الستة المجددة تضمنت التدقيق على مواصفات نظام إدارة شكاوى المتعاملين (ISO 10002)، ونظام إدارة رضا العملاء (ISO 10001)، ونظام إدارة المراقبة والقياس على رضا المتعاملين (ISO 10004)، ونظام إدارة التدريب (ISO 15001)، ونظام إدارة المخاطر (ISO 31000)، ونظام إدارة المشاريع (ISO 21500).

وأشار شكر أن تجديد الشهادات وتأكيد تطبيق المعايير العالمية لـ6 أنظمة إدارية من شأنه تعزيز رصيد الثقة والمكانة التنافسية للشركة، وترسيخ السمعة الإيجابية التي تتمتع بها على مختلف الصعد، منوهاً بأنه سيتم استكمال التدقيق على مواصفات أخرى خلال الشهر المقبل.

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