توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.. و تكون حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:44 و المد الثاني عند الساعة 04:43

والجزر الأول عند الساعة 08:20 والجزر الثاني عند الساعة 22:01.. وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:17 و المد الثاني عند الساعة 01:11 و الجزر الأول عند الساعة 18:01 والجزر الثاني عند الساعة 07:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 22 85 30

دبي 33 23 80 35

الشارقة 34 20 85 35

عجمان 32 23 85 40

أم القيوين 33 20 95 35

رأس الخيمة 32 21 90 30

الفجيرة 31 22 60 30

العين 34 20 85 20

ليوا 34 19 90 15

الرويس 32 19 85 40

السلع 31 20 85 35

دلما 32 24 65 30

طنب الكبرى 31 24 75 40

طنب الصغرى 31 24 75 40

أبو موسى 31 24 75 40

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