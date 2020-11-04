محاضرة في شرطة دبي حول تصميم نموذج العمل الابتكاري

ضمن مبادرة «لايف تبس Live Tips» التي أطلقها مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي بالتعاون مع إدارة البعثات والاستقطاب، نظم المجلس محاضرة «عن بعد» بعنوان «تصميم نموذج العمل الابتكاري» والهادفة إلى تعزيز مهارات الطلبة في مجال التخطيط للأعمال بطريقة ابتكارية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

وقالت شما المري، رئيس مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، «إن مبادرة «لايف تبس Live Tips»، من أهم المبادرات التي أطلقها المجلس، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب والمعارف والعلوم في المجالات الأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ومجالات المستقبل، وتساهم في رفد الطلبة الجامعيين والمشاركين في هذه المبادرة بأحدث الأدوات والوسائل والنماذج والممارسات التي تساعدهم في مسيرتهم التعليمية والوظيفية والشخصية».

وأضافت المري: «تأتي محاضرة «تصميم نموذج العمل الابتكاري» لتعزز وترفع مستوى الوعي لدى طلبة الجامعات في مجال التخطيط والابتكار، والريادة في العمل، عبر تطوير مهاراتهم واطلاعهم على الطرق العلمية لتطوير العمل بطريقة منظمة وأهم المعطيات التي تحفزهم وتشجعهم على الابتكار وفق نموذج عمل واضح يسهم في دعم إدارة المشاريع التي يعملون عليها بوسائل محفزة ومستدامة، وترسيخ ممارسات الابتكار والإبداع في العمل».

ومن جانبها قالت مهرة المرزوقي، رئيس التوعية والتثقيف بمجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، إن بعض الطلبة يواجهون تحديات عديدة في إدارة المشاريع والأعمال بمختلف أنواعها، ويتعرض البعض للفشل أو سوء في تقدير الموقف، ومن هنا تأتي أهمية التوعية والتثقيف بأهمية اكتساب مهارات تصميم نموذج للعمل الابتكاري، مؤكدة بأن الفشل لا يعني نهاية الأمر، وإن كل شخص سواء كان رائد أعمال أو كاتباً أو مبتكراً أو غير ذلك، عليه أن يتعلم معانقة الفشل فهو سبيل وخطوة للتعلم، ومن خلاله يتم تحويل التحدي إلى فرصة لبلوغ النجاح.

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