مركز النقل المتكامل يعدل خدمات الحافلات بإمارة أبوظبي

المصدر: وام

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل أنه بدءاً من يوم الجمعة المقبل سيطبق تعديلات جديدة على خدمات ومسارات حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي تشمل إضافة خدمات جديدة وتحسين التواتر الزمني للخدمات وتعديل مواعيد بعضها وإلغاء خدمات أخرى لتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

تشمل التعديلات مدينة أبوظبي وضواحيها، ومدينة العين وضواحيها، ومنطقة الظفرة، وذلك بما يلبي احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين ويجعل استخدام حافلات النقل العام في مدن الإمارة وضواحيها أكثر كفاءة وسهولة وراحة.

وأوضح المركز أن التعديلات تأتي بعد دراسة مستفيضة قام بها لشبكة النقل العام بالحافلات في المناطق المعنية، تركزت على الخدمات المتوفرة واحتياجات المستخدمين وأفضل السبل لتلبية تطلعاتهم عبر تحسين التواتر الزمني وتقديم خدمات مريحة، آمنة ومتاحة في معظم أوقات اليوم، مع توفير تغطية جغرافية أشمل لأسطول الحافلات، بما يعزز الربط بين مختلف المواقع ويزيد من كفاءة قطاع النقل العام في إمارة أبوظبي.

ونوه المركز أن جميع وسائل النقل العام في الإمارة آمنة بشكل تام للاستخدام حيث يتم تنظيفها وتعقيمها بعد كل رحلة وبشكل مكثف في الفترة المسائية عند الانتهاء من تقديم خدماتها اليومية. وأكد أنه سيواصل تطبيق جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز