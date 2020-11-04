رصد 276 مخالفة بحرية للصيد الترفيهي في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

رصدت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عدداً المخالفات البحرية المتعلقة بالصيد الترفيهي منذ بداية العام حتى أكتوبر الماضي، حيث بلغت 276 مخالفة، والتي رصدتها فرق إدارة الاستدامة البحرية في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، توزعت على يناير 34 مخالفة، فبراير 46 مخالفة، مارس 43 مخالفة، يونيو 4 مخالفات، يوليو مخالفتان، أغسطس 18 مخالفة، سبتمبر 76 مخالفة، أكتوبر 53 مخالفة.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: "نؤكد دوماً على أن فرق الهيئة المختصة برصد وتحرير المخالفات تنفذ المهمات الموكلة إليها بدقة واحترافية عالية، بما يؤكد على أهمية وضرورة الالتزام ببنود قانون تنظيم ممارسة هواية الصيد الترفيهي، الذي جاء لتنظيم الصيد في الأماكن العامة والحد من التصرفات العشوائية لممارسي الهواية، وكذلك الحد من القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، والإضرار بالحياة البحرية، أو المساس بمشهدها الجمالي".

التزام

واشارت إلى أن الهدف ليس عقوبة مالية مجردة، بل هو الالتزام بالقانون وتأكيد على أهمية الوعي البيئي لكافة أفراد المجتمع، وبالتالي دوماً هناك تعليمات وإرشادات وإيضاحات من قبل فرق الهيئة المختصة، حيث تعمل باستمرار على تعزيز وترسيخ الوعي البيئي في المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية الهيئة بالحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي، مبينةً أنه يجب توافر حزمة من الشروط للحصول على رخصة صيد ترفيهي، من أبرزها أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة، أو لديه إقامة في إمارة الشارقة سارية المفعول، وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، ويستطيع المقيم في إمارة أخرى التقديم على رخصة شهرية أو أسبوعية فقط.

حماية

وبينت السويدي ان هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة تسعى إلى حماية البيئة والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي، من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية ووضع الأسس القانونية والإدارية الخاصة بمراقبة التلوث، بالإضافة إلى وضع السياسات المناسبة للتوعية والتثقيف البيئي من خلال نشر الإصدارات التوعوية التثقيفية، وتنفيذ البرامج وإطلاق الحملات المختصة في مجال التوعية والتثقيف البيئي، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وضمان استغلالها لمصلحة الجيل الجديد من دون إهدار حق أجيال المستقبل، بالإضافة إلى سعيها لتكون المصدر والمرجع الأساسي في إمارة الشارقة للمعلومات البيئية والحياة الفطرية.

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