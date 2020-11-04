محمد بن راشد يلتقي أخاه محمد بن زايد في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "التقيت اليوم أخي الشيخ محمد بن زايد في دبي.. ناقشنا مجموعة من قضايا الوطن.. داخلياً نحن من أفضل الدول في الأداء الحكومي والسيطرة على أزمة كورونا.. ووضعنا الاقتصادي بخير.. وخارجياً: الثقل الاستراتيجي الدولي للإمارات أضعاف ثقلها قبل عامين.. ونستعد لمرحلة جديدة ..والقادم أجمل وأفضل".

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