حاكم الشارقة يضع حجر أساس مشروعات في كلباء

المصدر: وام

وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والرياضية والسكنية بمدينة كلباء شملت مدرسة فيكتوريا الدولية - كلباء، ونادي كلباء للمعاقين، ومجمع الساف السكني.

وتعتبر مدرسة فيكتوريا الدولية إحدى المدارس المتميزة في مستواها الأكاديمي والعلمي المتقدم، إضافة إلى اهتمامها بالأنشطة التي تنمي مهارات طلبتها لضمان مخرجات تعليمية أفضل.

وستضم المدرسة مجموعة من المرافق الحديثة المتنوعة من فصول متخصصة وقاعات فنية وتكنولوجية ومصادر معرفية ومرافق رياضية وترفيهية، إضافة إلى استخدام التقنيات التعليمية الحديثة وفقاً للأسلوب المتبع في المدرسة الدولية.

ويشكِّل نادي كلباء للمعاقين إضافة مهمة لمدينة كلباء حيث سيقدم الدعم والرعاية لذوي الإعاقة لممارسة الرياضات المتنوعة وتطوير مهاراتهم فيها.

وسيحتوي النادي على مرافق متنوعة مثل الصالات الرياضية والملاعب ومضامير الجري ومرافق الصحة البدنية وغرف الخدمات والمكاتب الإدارية، إضافة إلى المساحات الخضراء ومواقف السيارات والمرافق الخدمية.

ويعد مشروع مجمع الساف السكني أحدث المشروعات الإسكانية بمدينة كلباء الذي سيضم 443 مسكناً، ويأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع وتحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لهم.

ويشتمل المشروع إلى جانب المساكن مجموعة من المرافق الخدمية كالحدائق والمساجد وشبكة متطورة من الطرق.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال وجوده في موقع إقامة المشروع على المخططات التنفيذية وتصاميم المباني وخرائط الأراضي الموضحة للقطع السكنية، موجهاً سموه بتوفير كل الخدمات للمجمع وفق أفضل المعايير والوسائل الآمنة.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال وضع أحجار الأساس، كل من الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة.

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