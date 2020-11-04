عمار النعيمي: رايتنا ستبقى خفاقة بين الأمم

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن «يوم العلم» يجسد التكاتف والتناصر والتعاضد من أجل دولتنا واتحادنا ويرسخ المكانة الرائدة للإمارات، والتي تكللت برفع علم دولتنا عالياً بوصول أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية وانطلاق رحلة «مسبار الأمل» للمريخ، والتي تمثل علامة بارزة ومميزة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق أكبر إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، ومشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الذي جعل الإمارات الأولى عربياً في إنتاج الكهرباء من تكنولوجيا الطاقة النووية.

وقال سموه بمناسبة الاحتفال «بيوم العلم» إن «يوم العلم» مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً تزيد من ثقافة تقدير العلم باعتباره رمزاً للانتماء لهذه الأرض ولهذا الوطن، وفيها نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء وتوحيد الطاقات من أجل رفعة الوطن وتقدمه لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.

مناسبة

وأوضح سموه أن يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب قادة وشعب الإمارات الكريم، ونزداد بها فخراً أن تأتي متزامنة مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يوم للتعبير عن مدى محبة الناس لهذا البلد ولقيادته وعلمه.

وأشارسموه إلى أنه في هذا اليوم نتذكر ما قدمه لنا الشيخ زايد والآباء المؤسسون، رحمهم الله، من إرث حضاري فريد ودولة يشار إليها بالبنان ومسيرة مباركة سوف تستمر من إنجاز إلى إعجاز تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

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