«الوطني»: تعبير عن أسمى معاني الولاء والانتماء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شارك المجلس الوطني الاتحادي في احتفالات الدولة بيوم العلم الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم دولة الإمارات أمام المباني الحكومية الاتحادية والمحلية في شتى أرجاء الدولة.

وقام معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برفع علم الدولة في المقر الرئيسي للمجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي وذلك بالتزامن مع رفعه في مقر الأمانة العامة بدبي بحضور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، والأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات وموظفي الأمانة العامة احتفالاً بمناسبة «يوم العلم» للتعبير عن أسمى معاني الولاء والانتماء إلى الوطن وقيادته الرشيدة.

وقال معالي صقر غباش: «في هذا اليوم الوطني، نجدد باسمنا وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الولاء لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».

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