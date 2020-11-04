عبدالله البسطي: مبعث اعتزاز وفخر للجميع

المصدر: (دبي ـ وام)

أكد معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاحتفاء بيوم العلم يجسد الكثير من المعاني والقيم السامية، ويعكس فخر أبناء الإمارات بمسيرة وطنهم نحو المستقبل تحت مظلة قيادته الرشيدة، وفخرهم بمنجزاته ونهضته، مشيراً إلى أهمية هذا اليوم في ترسيخ حب الوطن والانتماء له في وجدان الأجيال المقبلة، لتستمد قيم البذل والعطاء والإخلاص والوفاء التي قدمها قادة الدولة ومؤسسوها لرفعة الوطن وتقدمه في جميع المجالات.

وقال البسطي: «رفع علم الدولة اليوم مبعث اعتزاز وفخر للجميع، بما تسطره دولة الإمارات من نجاحات تزيد من شموخ رايتها، ما يشكل حافزاً لأبناء الوطن لمزيد من التقدم ومواصلة العمل لرفعة علمنا وعزة دولتنا، لتبقى دائماً دولة الإمارات عنواناً للازدهار ويبقى علمها خفاقاً عالياً بين دول العالم».

وأشار معاليه إلى أن التلاحم بين شعب دولة الإمارات وقيادتها يتجلى خلال هذه المبادرات التي تعزز الانتماء والولاء للوطن، مؤكداً فخره بتلك المشاعر الوطنية التي تعكس قيمة رمز الوطن والاعتزاز به من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، مجسدين أسمى معاني الوحدة والانتماء.

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