محمد بن راشد يتلقى جرعة من لقاح «كورونا»

المصدر: دبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات، مشيداً سموه بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، جاء ذلك بمناسبة تلقي سموه جرعة من لقاح الفيروس.

وقال سموه على «تويتر»: «نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع، ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

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محمد بن راشد: المستقبل دائماً أفضل وأجمل في الإمارات

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