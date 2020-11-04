سلطان البادي: رمز هويتنا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قام معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل وقيادات الوزارة وأعضاء السلطة القضائية بالاحتفال بيوم العلم بمبنى الوزارة ودور القضاء والمحاكم والنيابات الاتحادية، حيث تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الحفل رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على سارية مبنى الوزارة في أبوظبي.

وأكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل في مستهل الحفل «أن يوم العلم أصبح مناسبة سنوية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات للتعبير عن الاعتزاز برمز هويتنا والروح الوطنية والانتماء المتعاظم بالقيم المستوحاة من الآباء المؤسسين للبلاد». وأضاف معاليه: «إنه في ظل انتشار وباء «كوفيد 19» عالمياً، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء في إدارة الأزمة فأصبحت نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، حيث شارك كل الجهات وفئات المجتمع من مواطنين ومقيمين في بذل كل الجهود التي أسفرت عن احتواء المرض، وهو ما يعد تجسيداً حقيقياً للتلاحم المجتمعي قيادةً وشعباً، وتعبيراً عن الإخلاص والانتماء والعطاء للوط

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