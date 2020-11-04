سيف بن زايد: يوم رفع الجباه فخراً

المصدر: أبوظبي ـ البيان ووام

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» «أن يوم العلم هو يوم رفع الجباه افتخاراً بدولة الاتحاد التي تتقدم بقوة وعزيمة قيادتها الرشيدة وترتقي سلم التقدم ومراتب الإنجازات العالمية تحت ظلال الازدهار والسلام والتسامح. ونشر الخير في ربوع بلادنا وفي العالم.. انطلاقاً من القوة والأخوة والتآزر الإنساني».وشهد سموه صباح أمس الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية لرفع علم الدولة على سارية مبناها في تمام الساعة الحادية عشرة بالتزامن مع رفعه عالياً خفاقاً على مباني إدارات وقطاعات الوزارة كافة، ومباني القيادات العامة للشرطة بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بـ«يوم العلم».

وكانت مراسم الاحتفال قد بدأت بعزف سلام العلم، تزامناً مع رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، علم الدولة رمز الوطن ووحدته وعنوان فخره والانتماء له ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني.

حضر الاحتفال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي في الوزارة والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.

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