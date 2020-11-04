هزاع بن زايد: تجديد لعهد الوفاء والولاء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة يوم العلم.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «نتوجه في يوم العلم بأسمى التهاني والتبريكات لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات وأولياء العهود، مجددين عهد الوفاء والولاء بأن نصون الراية واحدة موحدة عالية خفاقة في سماء المجد والتقدم والازدهار».

وتابع سموه: «في يوم العلم نتوجه أيضاً بكل الفخر والتقدير للقوات المسلحة ولجنودنا البواسل وشهدائنا الأبطال وأهلهم وعوائلهم، معربين عن أعمق مشاعر الامتنان لجنود خط الدفاع الأول الذين أثبتوا جدارة وعزيمة لا تلين في احتواء «كوفيد 19» وتقديم يد العون لشعوب العالم في مواجهة هذا الوباء»

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