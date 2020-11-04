سفيرنا يبحث التعاون مع رئيس وزراء الأردن

المصدر: (عمّان - وام)

التقى أحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمّان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك بفضل الدعم والرعاية الكريمة من قيادتي البلدين الشقيقين.

وأكد رئيس الوزراء الأردني عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتميزها في المجالات كافة، والحرص على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

من جهته، أثنى البلوشي على العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات والأردن، والتي تعد نموذجاً يحتذى به بين الدول، مؤكداً حرصه على تنميتها، والوصول بها إلى آفاق أوسع وتعاون أشمل في شتى المجالات.

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