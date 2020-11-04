الدائرة الخاصة لرئيس الدولة تحتفي بالعرس الوطني

المصدر: (أبوظبي - وام)

احتفلت الدائرة الخاصة لرئيس الدولة بيوم العلم الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، وذلك بمبنى الدائرة في أبوظبي.

وحضر الاحتفال علي محمد بالرصاص المنصوري وكيل الدائرة والمستشار فارس عبيد الظاهري، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الدائرة.

وقال المنصوري: «في يوم العلم نهنئ قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا والتي يعبّر فيها أبناء الإمارات عن الوحدة والتضامن والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة تحت راية الاتحاد، سائلين الله عز وجل دوام العزة والازدهار للإمارات الحبيبة».

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