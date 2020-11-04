سيف بن زايد: قيادة الإمارات تؤكد أهمية تمكين القطاع الطبي في العالم

المصدر: دبي - وام

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: إن قيادة الإمارات الرشيدة أكدت على أهمية تمكين القطاع الطبي حول العالم، لما لذلك من دور أساسي في تمكين المجتمع بأكمله، مشيراً إلى أن الدولة أطلقت مبادرة «ووترفولز Waterfalls» تحت شعار من «الإمارات إلى العالم»، لتؤكد وتعزز دور التعليم المستمر، ولتساعد في نقل المعرفة والخبرات إلى العالم بأكمله، ولتعبر دولة الإمارات من خلال الشعار؛ عن شكرها للجهود التي بُذلت في الجائحة من أجل سلامة البشرية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، مساء أول من أمس، جلسة افتتاحية سبقت أول مشاركة لمجموعة «كيرونسالود» الإسبانية الطبية العريقة، في مبادرة «ووترفولز Waterfalls» العالمية، وهي أكبر مجموعة طبية في إسبانيا وأوروبا تنضم للإسهام في التعليم المستمر والتدريب التخصصي للكوادر الطبية عن بُعْد ضمن المبادرة وذلك بحضور ماجد سعيد الفلاسي قنصل عام دولة الإمارات في مدينة برشلونة.

وتحدث سموه في بداية الجلسة، معرباً عن سعادته بالانضمام إلى هذا الاجتماع الذي يتواجد فيه نخبة من أصحاب القرار والأطباء والمختصين حول العالم، ومقدماً الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمبادرة على انضمام مستشفى ومجموعة «كيرونسالود» الإسبانية العريقة، مشيراً سموه إلى أن هذه الإضافة تثري المبادرة من خلال تبادل الخبرات العالمية من أصحاب التخصصات المختلفة في القطاع الطبي، وهي نجاح للمبادرة وللمستفيدين منها، والذي بدوره يضاف إلى محطات تألقها على مستوى البشرية.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «شكراً لكل من ساهم في إنجاح مبادرة «Waterfalls» والتي درّبت حتى أكتوبر 76246 من أطباء وممرضين من 181 دولة في العالم لمواجهة وباء كورونا بالتعاون مع كلية هارفرد وجامعة نيويورك وغيرها من المؤسسات الطبية المرموقة».

تدريب

وأضاف سموه: «كما سعدت بالمداخلة مع نخبة من الأطباء العالميين من مجموعة مستشفيات كيرونسالود الإسبانية التي تضم أكثر من 150 مستشفى ومركز رعاية صحي حول العالم ويتجاوز كادرها الطبي 40 ألفاً، والتي انضمت لمبادرة حكومة الإمارات «Waterfalls» لتدريب مليون طبيب وممرض لمواجهة وباء كوفيد-19 حول العالم».

مبادرة

وشهدت الجلسة التي تأتي للترحيب بانضمام المجموعة الإسبانية وتسبق أولى مشاركاتهم في مبادرة «ووترفولز Waterfalls»، كلمات ابتدأها المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة الذي ألقى كلمة ترحيبية، مؤكداً أهمية مشاركة هذه المجموعة الطبية العريقة التي تعد إضافة متميزة لمبادرة «ووترفولز Waterfalls» ومقدماً الشكر للقنصلية العامة لدولة الإمارات على جهودها وتقديمها كل الدعم لهذه المبادرة الإماراتية العالمية.

ثم تحدث كلٌّ من: البروفيسور ماريو كارميناتي، مدير اللجنة العلمية، رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى سان دوناتو، ميلان - إيطاليا، بوصفه ممثلاً لمركز كورال في برشلونة، والبروفيسور عبدالله راوح، استشاري جراحة القلب في لندن، المملكة المتحدة ومستشار وأستاذ زائر في مجموعة كيرونسالود، ورئيس جامعة لودز في سويسرا ومدير علمي في مؤسسة كورال، بالإضافة إلى كارلوس سيغوي هوغويت، مدير تطوير الأعمال الإقليمي، مستشفى كيرونسالود - برشلونة.

كما تحدث في الجلسة ماجد سعيد الفلاسي قنصل عام دولة الإمارات في مدينة برشلونة، مشيراً إلى أن مبادرة «ووترفولز Waterfalls» الطبية الريادية تعد ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات. حضر الجلسة عبدالرحمن المنصوري، مدير المكتب التنفيذي لإدارة المكافآت السلوكية - وزارة اللا مستحيل، والذي أكد على أن انضمام هذه المجموعة العريقة إلى مبادرة ووترفولز «Waterfalls» يعد خطوة كبيرة للمجتمع الطبي حول العالم، نظراً لأهمية مشاركة الخبرات بين المختصين في مختلف المجالات الطبية.

ثم بدأت بعد ذلك مشاركة المختصين من مستشفى ومجموعة «كيرونسالود» الإسبانية الطبية في تقديم محاضرات متخصصة، وفقاً لجدول أعمال مبادرة «ووترفولز Waterfalls». ويعتبر انضمام المجموعة، إضافة متميزة ورافداً جديداً، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، في هذا التدريب المستمر، حيث تمتلك مجموعة كيرونسالود الإسبانية فريقاً كبيراً من المتخصصين والمؤهلين تأهيلاً علمياً عالياً، حيث تضم المجموعة أكثر من 150 مستشفى وعيادة صحية بسعة 7912 سريراً و459 غرفة عمليات و754 وحدة عناية ويتجاوز كادرها الطبي 40 ألفاً.

40 طبيباً

وسوف يشارك أكثر من 40 طبيباً ومختصاً من هذه المجموعة الإسبانية في التدريب والتعليم المستمر، وهم يمثلون نخبة أكاديمية من جميع التخصصات الطبية، من ضمنها أمراض الجهاز الهضمي والغدد الصماء وأمراض القلب والأعصاب وتقويم وجراحة العظام وأمراض السرطان وغيرها من التخصصات الطبية.

ويأتي هذا التعاون إيماناً من المجموعة بأهمية مبادرة «ووترفولز Waterfalls» والدور المميز الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل دعم التعليم الطبي المستمر عن بعد.

وتعتبر مبادرة ووترفولز «Waterfalls» أكبر مبادرة عالمية للتعليم المستمر والتدريب التخصصي عن بُعْد، والتي انطلقت من الإمارات إلى العالم بدعم ورؤية القيادة الرشيدة، وذلك لتدريب وتمكين نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، في مختلف أنحاء العالم، من خلال جلسات تعليمية تخصصية وورش عمل تدريبية وندوات ومحاضرات.

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