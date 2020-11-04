سيف بن زايد يفتتح مقراً لـ«فزعة» بالشارقة ويشهد إبرامها 6 مذكرات تفاهم

المصدر: الشارقة - وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، أمس، توقيع 6 مذكرات تفاهم لـ«فزعة» مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومية بإمارة الشارقة تتيح بموجبها تقديم خدمات فزعة الريادية لموظفي هذه الجهات، وذلك على هامش افتتاح سموه مقراً لـ«فزعة»، الذي يقدم جميع الخدمات الأساسية للأعضاء بالشارقة.

وكانت المذكرة الأولى مع هيئة الوقاية والسلامة بحكومة الشارقة ووقعها المهندس الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس الهيئة، والثانية مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة ووقعها المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، والثالثة مع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ووقعها المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة، والرابعة مع مجلس الشارقة للتعليم ووقعها الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس المجلس والخامسة مع بلدية مدينة دبا الحصن ووقعها طالب عبدالله اليحيائي مدير البلدية والأخيرة كانت مع بلدية المدام ووقعها سالم سعيد عاطن خليفة رئيس قسم الشؤون الإدارية بالبلدية، فيما مثل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» في التوقيع على المذكرات الـست العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي مدير عام الصندوق العضو المنتدب في «فزعة».

وكان سموه قد افتتح مقر «مركز فزعة لإسعاد المتعاملين» فرع الشارقة ليكون مقره في أسواق «زوايا ووك»، حيث يعد الفرع السابع لـ«فزعة» على مستوى إمارات الدولة، بهدف تعزيز دورها في إسعاد الأعضاء وتحسين جودة الحياة لهم ولأسرهم، وحرصها على وصول خدماتها لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

ويقدم المركز جميع الخدمات التي تمنحها «فزعة» لأعضائها ومن بينها خدمة التعويض عن الحوادث الشخصية العرضية، وخدمة القرض الحسن، وخدمة تأجير المركبات المنتهي بالتمليك وخدمة تأجير المركبات اليومي، وخدمة تأمين المركبات، وطلب الحصول على براءة ذمة وطلب الحصول على رسالة لمن يهمه الأمر والخدمات الإدارية الأخرى إلى جانب منصة الاستعلامات ومنصة تحديث بيانات الأعضاء ومنصة إصدار عضويات جديدة وترقية العضوية حسب احتياج المتعامل أو القيام بتخفيض العضوية أو الإلغاء.

حضر الافتتاح ومراسم توقيع المذكرات، الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والعميد الدكتور فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة وعدد من الضباط.

كما حضرها الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وعبيد الطنيجي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومالك «زوايا ووك».

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