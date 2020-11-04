حمدان بن راشد يعتمد أسماء فائزي الدورة الـ 11 لجائزة حمدان الطبية

المصدر: دبي - وام

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان الطبية أسماء 10 فائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة 2019 - 2020 من جائزة حمدان الطبية والتي تتخذ من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية محوراً رئيساً لها وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وبما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية ولمواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في قصر سموه بزعبيل مع معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية وعبدالله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة حيث اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد على ملف المرشحين بالجوائز العالمية وجوائز العالم العربي وجوائز دولة الإمارات.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالشفافية والحيادية في اختيارهم والتي تعد نتاجاً لجهود كبيرة بذلها أعضاء اللجان العلمية للجائزة وأمانتها العامة ومجلس الأمناء طوال العامين الماضيين.

دعم

وتوجه معالي عبد الرحمن العويس بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعم سموه السخي والمتواصل للقطاع الصحي مثمناً الدور المهم الذي تلعبه الجائزة في التحفيز على بلوغ التميز الطبي محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما شكر العويس معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي على توجيهاته في العمل المباشر مع اللجنة العلمية.

يذكر أن الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين بالجائزة - التي يبلغ إجمالي قيمتها مليونين و800 ألف درهم - سيكون ضمن فعاليات الحفل الذي ستنظمه الجائزة خلال شهر نوفمبر الجاري والذي سيعقد افتراضياً تماشياً مع إستراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وتشتمل الجوائز العالمية على 3 فئات هي جائزة حمدان العالمية الكبرى وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة وجائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية.. فيما تضم جوائز العالم العربي جائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي وجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي.. بينما تشتمل جوائز دولة الإمارات على جائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي بالإمارات وجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة وجائزة حمدان لأفضل بحث نشر في مجلة العلوم الطبية.

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