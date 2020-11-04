نورة السويدي تفوز بجائزة المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية

المصدر: (أبوظبي - وام)

نالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، جائزة المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية، والتي تعد الجائزة الأولى في المسؤولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي أقامه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أمس بحضور كوكبة استثنائية من قادة الفكر وصناع القرار.

وأعربت سعادتها، عن فخرها واعتزازها بالحصول على هذه الجائزة القيمة على صعيد الوطن العربي، مهديةً إياها إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي لن تدخر جهداً ووقتاً ومالاً إلا سخرته لدعم وتمكين المرأة الإماراتية، ليسطر التاريخ جهود سموها الكريمة بمداد من نور وأحرف من ذهب.

وأضافت: «لا يسعنا في هذه المناسبة، إلا أن نثمن جهود المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وما يقدمه من أعمال تمثل قوة دافعة للخير في مجتمعنا العربي، فضلاً عن دوره الثري في تقديم خدمات داعمة للمرأة في مجالات التنمية والخدمات الإنسانية، ودعم النمو المأمول على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي».

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