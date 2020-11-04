ولي عهد الشارقة يعتمد حزمة محفزات لتعزيز استمرار التنمية

المصدر: الشارقة – البيان

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماع المجلس، الحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرار التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة، بسبب التداعيات المستمرة لجائحة «كورونا»، حيث ستبلغ ما قيمته 512 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المحفزات في الحزمة الأولى ما يقدر بـ481 مليون درهم.

وشملت المحفزات في حزمتها الثانية هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وبلديات الإمارة ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التسجيل العقاري ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة التعليم الخاص وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الطيران المدني وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب (مدينة الشارقة للنشر) ومدينة الشارقة للإعلام (شمس).

كهرباء الشارقة

وتشمل المحفزات تقسيط رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي لأصحاب المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية على عدة دفعات ميسرة.و دعم أصحاب المنشآت المختلفة.

و تخفيض رسوم التأمين الخاصة بالكهرباء والماء والغاز الطبيعي على المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وإلغاء الغرامات المترتبة على أحمال الكهرباء الإضافية.

البلديات

كما شملت المحفزات، تخفيض رسوم تصديق عقود الإيجار السكني من (4%) إلى (2%) حتى 31/‏‏‏3/‏‏‏2021.

التنمية الاقتصادية

وكذلك، استمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية. وحسم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية. وحسم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية.

وإعفاء رسوم تجديد الرخصة التعليمية لـ94 حضانة مدة عام، إعفاء رسوم تجديد الرخصة التعليمية لـ115 مدرسة مدة عام دراسي، الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة التعليمية لـ65 مركزاً تدريبياً مدة عام، وغيرها الكثير من الحوافز والإعفاءات.

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