سوق دبي المالي: درس في الانتماء

المصدر: (دبي - البيان)

نظّم سوق دبي المالي احتفالية خاصة بمناسبة «يوم العلم»، حيث تم رفع علم الإمارات وعزف السلام الوطني بحضور محدود لمجموعة من موظفي السوق والوسطاء والمستثمرين المتواجدين في قاعة التداول، مراعاة للتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، فيما شاركت غالبية الموظفين عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وتقدم عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة السوق بخالص التهاني إلى قيادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن احتفال «يوم العلم» يمثل مناسبة وطنية غالية تقدم درساً فريداً في الانتماء للأوطان والتعبير عن عميق ولائنا لبلادنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة.

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