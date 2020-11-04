هيئة تنظيم الاتصالات: تأكيد للبيت الواحد

المصدر: (دبي – البيان)

احتفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بيوم العلم الإماراتي، بمشاركة موظفي الهيئة في مبنيي الهيئة في أبوظبي ودبي، معبرين عن اعتزاز شعب الإمارات بعلم وطنهم الذي يمثل رمز الانتماء والوحدة، مؤكدين أن هذه المناسبة السنوية هي تأكيد للبيت الواحد، وللانتماء الذي لا يزيده الزمن إلا ثباتاً ورسوخاً. وصدحت أنغام النشيد الوطني في ساحة الهيئة، في أجواء سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز، وقد بدأ الاحتفال بكلمة افتراضية ألقاها حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تلاها رَفعُ العلم أمام مبنى الهيئة، وعُزِف السلام الوطني لدولة الإمارات.

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