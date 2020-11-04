بلدية دبي: 97 % التزام المؤسسات بإجراءات الوقاية

المصدر: دبي ـ وائل نعيم، البيان

كشفت بلدية دبي أن النسبة الإجمالية لالتزام المؤسسات في دبي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 97 %، فيما بلغت الزيارات التفتيشية على المؤسسات 62 ألفاً و591 زيارة، أسفرت عن مخالفة 219 مؤسسة وإغلاق 32 وتوجيه 1723 تنبيهاً، كما بلغ العدد الملتزم من المؤسسات خلال الشهر الماضي الخاضعة لرقابة بلدية دبي 60 ألفاً و617 مؤسسة.

إغلاق مغسلة

من ناحية أخرى، أغلقت البلدية مغسلة لعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك خلال أول من أمس، بعد أن نفذ مفتشو البلدية زيارات رقابية على 2413 مؤسسة، وتم مخالفة 4 مؤسسات وتوجيه 57 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام لجميع المؤسسات 97 %، كما بلغ عدد المستوفية لتدابير السلامة 2351 مؤسسة.

إلى ذلك، أظهرت جولات الرقابة الميدانية التي تنظمها فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، ولليوم الثالث على التوالي، التزاماً تاماً من قبل مجتمع الأعمال بمختلف الشروط والتدابير الاحترازية المعمول بها في الإمارة للحد من كوفيد-19 المستجد. وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تنبيهات بحق أي من المنشآت التجارية، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والإجراءات 652 منشأة.

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