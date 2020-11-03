100مشارك من "كشافة دبي" ينخرطون في فعاليات تحدي دبي للياقة 2020

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

انخرط 100 مشارك من "مفوضية كشافة دبي" في فعاليات تحدي دبي للياقة 2020، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017، لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً رافعين شعار "استدامة اللياقة".

وبدورها أعدت كشافة دبي حزمة فعاليات وبرامج من شأنها جذب الشباب وتعزيز مفهوم الأنشطة الرياضية التي تسهم في تحسين أداء وظائف الجسم، والوقاية من الأمراض وتقليل التوتر والضغوطات اليومية.

وتساعد مبادرات كشافة دبي على تحفيز الشباب طيلة شهر كامل على القيام بنشاطات رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً، من خلال تحديات وفعاليات تقام على أرض الواقع في مختلف أنحاء الامارة سواء واقعية أو افتراضية تنفذ يوميا من خلال قنوات التواصل مع الشباب.

ومن جهته قال خليل رحمة، الأمين العام لكشافة الإمارات، إن تحدي اللياقة منصة ملائمة لتعزيز مفهوم الحياة الصحية في كافة أرجاء الإمارة، وتشجيع الجميع على اتباع أسلوب حياة صحي مفعم بالنشاط، وتزيد من حماس الشباب والمؤسسات للانخراط في فعالياتها وبرامجها، حيث يواكب مختلف الأعمار وكافة الجنسيات.

وأوضح أن الفعالية الأولى التي تم تنظيمها في قرية بنك الإمارات دبي الوطني في الخوانيج للياقة، تمثلت في رياضة الدراجات الهوائية، وسيتم تنظيم الأنشطة المائية في قرية موانئ دبي العالمية في شاطئ الكايت بيتش للياقة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات على مسرح اللياقة وأنشطة كرة القدم في ملاعب مفوضية كشافة دبي، فضلا عن تنظيم الانشطة المائية والمغامرات وسباق المرموم حتا في محمية المرموم.

واعتبر "تحدي دبي للياقة" بمثابة خطوة إضافية في مسيرة دبي نحو التحول إلى المدينة الأكثر نشاطا على مستوى العالم، لالتزامه بترسيخ مفهوم تأسيس مجتمع صحي يدرك أهمية ممارسة الرياضة.

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