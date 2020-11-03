«رافد» تطلق حملة «غامر بحذر» لهواة القيادة في الصحراء

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد سالم سعيد المدفع الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، أن «رافد» قدمت 86 مساعدة وخدمة لسائقين على طريق مليحة الصحراوي خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجاري، كما قدمت 204 خدمات خلال العام 2019، مبيناً أن السائقين يحتاجون إلى اتخاذ تدابير احترازية إضافية عند القيادة في الصحراء.

كما أن السلامة الشخصية معيار مهم، وبالتالي يجب عليهم التأكد من فحص وتجهيز سياراتهم بدقة قبل الانطلاق في قيادتهم، ويجب عليهم بعد مغادرة الصحراء التحقق من حالة الإطارات، وضغط الهواء فيها، فالتغير في السطح الذي تسير المركبة عليه يمكن أن يجعلها عرضة للتلف.

أو في بعض الحالات قد يتسبب في انفجار الإطار، مبيناً أن القيادة في الصحراء مهمة شاقة للغاية، وعلى الرغم من كون السائقين ماهرين في القيادة لكن يجب عليهم توخي المزيد من الحذر عند القيادة عبر الكثبان الرملية والمنحدرات الرملية شديدة الانحدار، ويجب أن تكون المركبات المستخدمة أثناء القيادة مجهزة جيداً لتجاوز الأراضي الرملية بأمان وسلامة.

جاء ذلك خلال إطلاق شركة «رافد» لحلول المركبات حملة «غامر بحذر»، والتي تهدف إلى زيادة الوعي وضمان سلامة هواة ومحبي القيادة في الصحراء بالشارقة، حيث تستمر الحملة لشهر كل يوم جمعة، وتأتي الحملة بدعم من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

فحص سريع

وأضاف المدفع، «إنه من أجل مساعدة السائقين وسلامتهم ستوفر «رافد» كجزء من الحملة فحصاً سريعاً للمركبات قبل الدخول للصحراء، وفحص الإطارات، وشحن بطارية السيارة، وسحب السيارات العالقة، بالإضافة إلى معايرة الهواء، قبل الدخول إلى الصحراء بما يناسب حركة المركبة هناك، وبعد الانتهاء من مهمة القيادة في الصحراء يتم العمل على معايرة الهواء من جديد، بما يناسب سير المركبة على الطرقات المعتادة».

حلول

وأوضح المدفع «أن لدى فريق رافد وخبراء الصناعة فيها معرفة دقيقة في تحليل المركبات وفحصها، وخبرات متراكمة ممتازة، ولدينا العديد من حلول المركبات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، كما تؤهلنا خدماتنا النشطة المتاحة على الطريق في مساعدة العملاء على مدار الساعة؛

ولقد ساعدت في الماضي في تقليل معدلات الحوادث في المدينة بشكل كبير، إضافة إلى توفير جودة عالية للصيانة تساعد على تحسين وإطالة عمر السيارة، ونفخر بتحقيق ذلك بنجاح، كما أن رافد تحرص دوماً على تنظيم حملات توعوية وتوفير مختلف الخدمات والتسهيلات والإجراءات التي تسهم في الارتقاء بالوعي المروري وكيفية قيادة المركبات في كل الظروف والأحوال والمواقع».

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