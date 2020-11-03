محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أنجيلا ميركل

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان على رفض التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة وأهمية تعزيز العمل الدولي في التصدي لهما، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم وتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، حيث أكد الجانبان دعمهما تسوية الخلافات عبر الحوار والطرق السلمية.

كما تناولا مستجدات جائجة كورونا في البلدين والعالم، وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي لها واحتواء آثارها خلال الفترة الحالية والمقبلة.

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