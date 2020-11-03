تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت حكومة الإمارات، اليوم، إحاطة إعلامية للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشف الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات خلال الإحاطة، عن إجراء 805,579 فحصاً على مستوى الدولة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، إذ ارتفع عدد الفحوص بنسبة 3% عن الأسبوع الماضي، وانخفضت نسبة الحالات المؤكدة إلى 15%.

وأوضح الحمادي أن معدل الوفيات لهذا الأسبوع 0.4%، وهو أقل النسب عالمياً مقارنةً بكل من الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 2.6%، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ بلغ 2.4%، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إذ بلغ 3.0%.

وقال إن الوحدة المجتمعية في وقت الأزمة هي مطلب ومصلحة عليا للجميع، مشيراً إلى أن الثقة بالإجراءات الصحية أمر في غاية الأهمية، لأنها إجراءات جاءت من روافد علمية وطبية وبحثية تتبع أحدث ما توصل له العلم.

ونصح بعدم الانسياق وراء المعلومات والعلاجات غير المرخصة والمعروف مصدرها واستخدام علاجات شعبية أو منزلية بدون التواصل مع المراكز الصحية المعتمدة.

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