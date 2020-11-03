ولي عهد الشارقة يعتمد الحزمة الثانية من المحفزات لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اعتمد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة، بسبب التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، حيث ستبلغ ما قيمته 512 مليون درهم فيما بلغت قيمة المحفزات في الحزمة الأولى ما يقدر بـ 481 مليون درهم، وجاءت المحفزات في حزمتها الثانية كالتالي:

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة

1. تقسيط رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي لأصحاب المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية على عدة دفعات ميسرة قد تتجاوز عامين للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجههم.

2. دعم أصحاب المنشآت المختلفة من خلال تقديم الاستشارات الفنية المجانية قبل البدء في المشروع لتصميم وتنفيذ تمديدات خدمات الكهرباء والماء والغاز لتوفير تكلفة النفقات المالية.

3. تخفيض رسوم التأمين الخاصة بالكهرباء والماء والغاز الطبيعي على المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية وهو عامل هام جدا في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وأصحاب المنشآت في ظل الظروف الحالية من انتشار جائحة كورونا.

4. إلغاء الغرامات المترتبة على أحمال الكهرباء الإضافية في المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية.

بلديات إمارة الشارقة

تخفيض رسوم تصديق عقود الإيجار السكني من (4%) الى (2%) حتى 31/3/2021.

دائرة التنمية الاقتصادية

1. استمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية.

2. خصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

3. خصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية وذلك لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

4. إعفاء الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية لمدة عام.

دائرة التسجيل العقاري

تخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من (4%) الى (2%) من قيمة البيع.

دائرة التخطيط والمساحة

1. تأجير الأراضي الاستثمارية: إعفاء المستثمرين من قيمة الإيجار حتى نهاية 31/3/2021.

2. تأجير مواقع نشاط تأجير الدراجات النارية: أعفاء المستثمرين من قيمة الإيجار حتى نهاية 31/3/2021.

3. تأجير المحلات التجارية: أعفاء المستأجرين بنسبة 25% من قيمة الإيجار حتى نهاية 31/3/2021.

4. تأجير المواقع المؤقتة: أعفاء المستأجرين بنسبة 25% من قيمة الإيجار حتى نهاية 31/3/2021.

تمديد فترة السداد لمدة 24 شهر لمعاملات الإفراز الطابقي.

5. تسهيل سداد الدفعات للمستثمرين والمستأجرين عن طريق تقسيط قيمة الشيكات المرتجعة إلى نهاية العام الحالي.

هيئة التعليم الخاص

1. الحضانات الخاصة:

الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة التعليمية لعدد 94 حضانة لمدة عام.

2. المدارس الخاصة:

الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة التعليمية لعدد 115 مدرسة لمدة عام دراسي

3. المراكز التدريبية:

الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة التعليمية 65 مركز تدريبي لمدة عام.

هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

1. إعفاء جميع السفن التجارية والخشبية من رسوم الرسو ورسوم التحميل في كل من خور الشارقة وخور المنطقة الحرة بالحمرية.

2. تخفيض الرسوم المستحقة على عمليات الموانئ بنسبة 20% على أجور المناولة والشحن والتفريغ والرسوم المرتبطة بها، والأجور البحرية.

3. إعفاء جميع البضائع السائبة من رسوم التخزين لمدة تسعين يوماً.

4. تخفيض تعرفة مواقف الشاحنات في موانئ الشارقة بمقدار 50% ضمن المناطق المخصصة.

5. إعفاء جميع شركات الشحن والتخليص الجمركي من الضمانات البنكية المطلوبة لمزاولة نشاطها.

6. إعفاء جميع الشركات التجارية من رسوم التفتيش.

7. إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من غرامات تأخير تجديد الرخص.

8. الإعفاء من غرامات التأشيرات بالمناطق الحرة.

9. خصم 50% على رسوم تحويل أسهم الشركات.

10. خصم من 20% إلى 50% على الرخص الجديدة حسب النشاط التجاري.

مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)

تأجيل سداد أقساط المشاريع الممولة من قبل المؤسسة لثلاث دفعات.

هيئة الطرق والمواصلات

1. خصم 50% على مخالفات هيئة الطرق والمواصلات اعتبارا من 1/1/2020 حتى نهاية العام عن المخالفات المحررة ما قبل 1/11/2020.

2. خصم 25% على رسوم إيجار أرقام مركبات الأجرة اعتبارا من 1/7/2020 حتى نهاية العام.

3. إعفاء شركات الليموزين (الشارقة لحلول النقل، شركة بيئة، شركة ليموزين) من رسوم الرحلات عن السنة 2020.

4. إعفاء مركبات الأجرة ومشغل شبكة المواصلات العامة من الرسوم التالية اعتبارا من 1/7/2020 حتى نهاية العام:

- رسوم رقابة جودة الخدمات لمركبات الأجرة ومشغل شبكات المواصلات.

- رسوم التشغيل بمطار الشارقة.

- رسوم إيجار محطة إيواء الحافلات لمشغل شبكة المواصلات العامة ورسوم الامتياز.

- إلغاء مخالفات هيئة الطرق والمواصلات ما قبل عام 2015.

دائرة الطيران المدني

تخفيض رسوم ترخيص شركات ووكالات السفر وشركات السياحة بنسبة (50%) ولغاية 2021.

غرفة تجارة وصناعة الشارقة

1. خصم %50 للأعضاء المنتسبين في الغرفة من الرسوم السابقة حتى نهاية 2018

2. إعفاء الشركات من رسوم المشاركة في جائزة الشارقة للتميز.

هيئة الشارقة للكتاب (مدينة الشارقة للنشر)

تقديم خصومات تصل إلى (35%) وفق متطلبات ومعايير محددة التي تشمل:

1. تخفيض أسعار حزم الباقات الشاملة - العملاء الجدد.

2. تخفيض رسوم التراخيص المستقلة.

3. تخفيض رسوم الإيجار.

4. عرض تخفيف الأعباء للعملاء الحاليين عبر إعادة جدولة الدفعات والإعفاء من رسوم الإيجار.

5. تقديم التسهيلات في نظام سداد الأقساط.

6. تخفيض باقات الترخيص الشاملة للشركات المسجلة حديثاً في مركز الأعمال.

7. تخفيض على الرخص المستقلة.

8. التخفيض على رسوم الإيجار (للمتر المربع الواحد).

9. عرض تخفيف الأعباء المقدم للعملاء الحاليين عبر الإعفاء من رسوم الإيجار وإعادة جدولة الدفعات.

مدينة الشارقة للإعلام

1. تقديم خصومات الترخيص أو التجديد تصل إلى (30%) وفق متطلبات ومعايير محددة.

2. تقديم تخفيضات رسوم الرخص التجارية طويلة الأجل (ثلاث سنوات).

3. طرح باقات تنافسية لفئات معينة مثل باقة رائدات الأعمال، باقة الأعمال الحرة، والشركات الإعلامية في سبيل استقطاب الأعمال وتحفيز نموهم.

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