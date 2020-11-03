محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقاح " كوفيد-19"، تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

ونشر سموه على حسابه الرسمي في تويتر صورة خلال تلقيه اللقاح معلقاً: "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات."

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