97% التزام المؤسسات في دبي بالاجراءات الاحترازية خلال اكتوبر

المصدر: دبي – وائل نعيم

أعلنت بلدية دبي أن النسبة الاجمالية لالتزام المؤسسات في دبي بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 97%، فيما بلغ العدد الكلي للزيارات التفتيشية على المؤسسات 62 ألفا و591 زيارة، أسفرت عن مخالفة 219 مؤسسة وإغلاق 32 مؤسسة وتوجيه 1723 تنبيهاً، كما بلغ العدد الملتزم من المؤسسات خلال الشهر الماضي الخاضعة لرقابة بلدية دبي 60 ألفا و617 مؤسسة.

أسباب المخالفات

وأكدت بلدية دبي أن أبرز أسباب المخالفات: تتمثل في عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بإجراءات تنظيم التباعد الجسدي، ومخالفة التعليمات المتعلقة باستخدام مواد التنظيف والتعقيم والتطهير، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مصليات مراكز التسوق.

إغلاقات

وأشارت إلى أن أبرز أسباب الإغلاقات تتمثل في: مخالفة التعليمات المتعلقة بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، ومخالفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمسافة التباعد او السماح بالاكتظاظ والازدحام، ومخالفة التعليمات الخاصة بشروط التنظيف وتعقيم المعدات والأجهزة والآلات داخل المنشآت أو المعدات والأدوات الملامسة للغذاء، كذلك مخالفة عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية أو اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير الاحترازية أو الضوابط الخاصة التي تقرها الجهات المختصة.

إغلاق مغسلة

من ناحية أخرى اغلقت بلدية دبي مغسلة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال 2 الشهر الجاري بعد أن نفذ مفتشو البلدية زيارات رقابية على2413 مؤسسة، وتم مخالفة 4 مؤسسات وتوجيه 57 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الاجمالية فيها لجميع المؤسسات 97 %، كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2351 مؤسسة.

رقابة يومية

ويحرص مفتشو بلدية دبي على تنفيذ حملات رقابية يومية للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات والتدابير الوقائية، ويتم مخالفة الجهات غير الملتزمة، وفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصاً منها على تعزيز حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، حيث يقوم مفتشو البلدية بالتأكد من الالتزام بجميع الاجراءات والتدقيق على جميع الاشترطات من أبرزها: التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات إلى جانبى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.







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