حمدان بن راشد يعتمد أسماء الفائزين بالدورة 11 لجائزة حمدان الطبية

المصدر: دبي - البيان

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان الطبية لدى استقباله امس معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية، أسماء 10 فائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة 2019-2020 والتي تتخذ من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، محوراً رئيساً لها، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية، ولمواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وسيتم الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين ضمن فعاليات الحفل الذي ستنظمه الجائزة خلال شهر نوفمبر الجاري والذي سوف يعقد افتراضياً تماشياً مع استراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وإجمالي قيمة الجوائز هو مليونين و800 ألف درهمًا إماراتيًا.

وتشمل الجوائز العالمية على 3 فئات هي جائزة حمدان العالمية الكبرى، وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة، إلى جانب جائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية.

أما عن جوائز العالم العربي فهي تضم جائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي وجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي.

وبالنسبة لجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة فهي تشتمل على جائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي بدولة الإمارات، وجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة، وجائزة حمدان لأفضل بحث نشر في مجلة العلوم الطبية

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