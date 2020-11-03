نورة السويدي تفوز بجائزة المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية

المصدر: أبوظبي - البيان

نالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، جائزة المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية، والتي تعد الجائزة الأولى في المسؤولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

وجاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي أقامه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 بحضور كوكبة استثنائية من قادة الفكر وصناع القرار.

وأعربت السويدي، عن فخرها واعتزازها بالحصول على هذه الجائزة القيمة على صعيد الوطن العربي، مهديةً إياها إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، التي لن تدخر جهداً وقتاً ومالاً إلا سخرته لدعم وتمكين المرأة الإماراتية، ليسطر التاريخ جهود سموها الكريمة بمداد من نور وأحرف من ذهب.

وأضافت: "لا يسعنا في هذه المناسبة، إلا أن نثمن جهود المجلس العربي للمسئولية المجتمعية وما يقدمه من أعمال تمثل قوة دافعة للخير في مجتمعنا العربي، فضلاً عن دوره الثري في تقديم خدمات داعمة للمرأة في مجالات التنمية والخدمات الإنسانية، ودعم النمو المأمول على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي."

وأكدت السويدي، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على تعزيز التعاون مع جميع الجهات في الوطن العربي والعالم أجمع في سبيل الدفع بمسيرة التنمية والنماء لمراتب متقدمة بكافة المجالات والقطاعات، وخاصة في ملفي تمكين المرأة والخدمات الإنسانية لترسيخ قيم التسامح الإنساني بين شعوب العالم.

وقد قدمت نورة خليفة السويدي، عطاءً متفرداً وبصمات حاضرة وبجدارة لمسيرة المرأة الإماراتية، والتي أهلتها لحصد العديد من الجوائز التقديرية من أهمها، تكريم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالشخصية الاتحادية 2013، كما نالت وسام ملك مملكة البحرين عام 2006، فضلاً عن وسام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب حصولها على درع من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة من جامعة الدول العربية وعلى العديد من الجوائز والشهادات التقدير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز