خالد القاسمي: مناسبة وطنية تجمعنا على المحبة والوفاء

أكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أن «يوم العلم» الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية تعكس ثقافة احترام العلم بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها.

وقال في كلمة بهذه المناسبة: إن العلم الإماراتي يجسد طموحات الشعب وقيمه وتطلعه نحو المستقبل إذ إن العلم أكثر من مجرد شعار أو رمز للدولة، وعلم الإمارات سيظل يجمعنا على المحبة لنستمد منه معاني الفخر وروح التحدي والقوة، ولا يقتصر يوم العلم على الإماراتيين فقط بل يشارك فيه المقيمون في الدولة وهو ما يرسخ من مكانة الإمارات كنموذج للتسامح والتعايش الفريد في مشهد نادر ما تراه في أي مكان آخر.

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