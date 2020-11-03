أحمد بن حميد: يوم العَلم يرسخ منظومة القيم الوطنية

المصدر: (عجمان-وام)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية أن الاحتفال بيوم العَلم يرسخ منظومة القيم الوطنية التي يتمسك بها أبناء الإمارات، ويجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وقال إن علم الإمارات يعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن ومن أجله نبذل الغالي والنفيس لكي تظل رايته خفاقة على الدوام، وأن تتواصل مسيرة الإنجازات التي أذهلت العالم وسجلت اسم الإمارات بأحرف من نور في سجلات التقدم والحضارة البشرية.

وأكد الشيخ أحمد النعيمي أن القيادة الحكيمة راهنت على وعي الشعب وطموحه وسخرت له كافة الإمكانيات من أجل تفعيل دوره في المجتمع إيماناً منها بأن العنصر البشري هو الثروة الأغلى، فكان الرهان الرابح الذي ترجم ثقة القيادة في أبناء هذا الوطن الذين لا يعرفون شيئاً اسمه المستحيل.

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