صقر القاسمي: يعكس الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب

المصدر: (الشارقة - وام)

قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية:إن يوم العلم هو مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض دولتنا الحبيبة، حيث تُرفع الأعلام مرفرفة لتعكس الترابط والتلاحم بين القيادة وشعبها والرخاء الذي تحقق لدولة الإمارات في مسيرتها وعبر تاريخها.

وأضاف : «لقد قدمت الإمارات تحت لواء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أفضل نماذج الرقي الحضاري والإنساني في المساواة بين المواطن والمقيم على حد سواء بغض النظر عن الدين والجنس واللغة ».

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