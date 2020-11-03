طارق لوتاه: تعبير عملي لحب الوطن

المصدر: (دبي - البيان )

أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن يوم العلم تعبير عملي لحب الوطن والولاء لقيادته، وتجسيد لتلاحم شعب الإمارات مع القيادة تحت راية العز والشموخ التي ستبقى خفاقة لتثبت للعالم كل يوم أن الإمارات ستبقى واحة للتسامح والسلام.

وبين أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لرفع علم الوطن في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم هي تعبير عن رسالة حب وإخلاص لقائد يحرص على أن تكون الإمارات في الصدارة.

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