سامي بن عدي: يوم تتجدد فيه أسمى معاني الوفاء

المصدر: (دبي - البيان )

أكد سامي بن عدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العلم هو يوم تتجدد فيه وفي كل عام أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن والالتزام بمواصلة العمل بجد وإخلاص ليبقى علم دولة الإمارات خفاقاً عالياً، يروي كل يوم قصص النجاحات التي حققتها وتحققها دولة الإمارات منذ اليوم الأول لتأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضح أن الاحتفال بيوم العلم هو تأكيد على وحدة الشعب الإماراتي حول رمز سيادتهم وعزتهم، وهو تأكيد على التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته التي تسير به بخطى ثابتة للوصول إلى المراكز الأولى،.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز